Fırat Develioğlu kimdir? sorusu Adnan Oktar suç örgütüne geçen hafta düzenlenen operasyon sonrası yeniden gündeme geldi. Fırat Develioğlu bu akşam saat 20.30'da Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayacak.

FIRAT DEVELİOĞLU KİMDİR?

Fırat Develioğlu, Adnan Oktar örgütüne 1986 yılında dahil oldu. İşletme Yüksek Mühendisi olan Fırat Develi 2000 yılında Adnan Oktar ile ilgili polise verdiği ifadesiyle gündeme gelmişti. Şu anda 54 yaşında olan Fırat Develioğlu, Adnan Oktar'ın en çok güvendiği isimlerden biriydi. Örgütte tehdit ve şantaj işlerinde yer alıyordu. Fırat Develioğlu bir dönem Adnan Oktar ile birlikte cezaevinde yattı.