Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Fırat Nehri kıyısında açan çiçekler fotoğraflandı

        Fırat Nehri kıyısında açan çiçekler fotoğraflandı

        Gaziantep'te fotoğrafseverler, baharın yaklaşmasıyla açan çiçekleri görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gaziantep'te fotoğrafseverler, baharın yaklaşmasıyla açan çiçekleri görüntüledi.

        2

        Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri, Fırat Nehri kıyısına makro fotoğrafçılık gezisi düzenledi.

        3

        Doğanın güzelliklerini keşfeden fotoğraf tutkunları, nevruz, kardelen, payam gibi çiçekleri kaydetti.

        4

        Hasan Yelken, Gaziantep'te farklı iklim yapılarından dolayı çok sayıda bilinmeyen çiçeklerin bulunduğunu belirterek, "İlk çiçekler Fırat kıyısında çıkar.

        5

        Genellikle baharı müjdeleyen çiçeklerdir. Nevruz, çiğdem gibi, mesela Sof Dağı'nda kardelenler vardır.

        6

        İslahiye'de Amanoslar'daki yaylalarda çok sayıda endemik çiçek bulunmaktadır. Gaziantep çiçek çeşitliliği yönünden zengin bir kenttir. 3 binden fazla çiçek türü keşfedilmiştir" diye konuştu.

        7

        Fırat bölgesinde Ocak'ın 15'inden itibaren çiçeklerin açtığını aktaran Yelken, "Artık doğaseverler, çiçek fotoğrafçılığıyla ilgilenenlerin dönemi başlamıştır. Bu tarihten itibaren yaza kadar çok sayıda çiçek çekilebilir" dedi.

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        #Fırat Nehri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        "Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok!
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?