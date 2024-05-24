Fırat Tanış: Arkadaşlarımı çok özledim
Geçtiğimiz günlerde Londra'daki tiyatro gösterisinden dönen Fırat Tanış, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tanış; "Arkadaşlarımı ve set ortamını çok özledim, çekimlerin başlamasını iple çekiyorum" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Tanış, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 49 yaşındaki oyuncu, "Bir toplantım var onun için geldim, bunun haricinde her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
"GÜZEL TEPKİLER ALDIK"
Geçtiğimiz günlerde Londra'daki tiyatro gösterisinden dönen Fırat Tanış, "Londra'da tiyatro gösterimiz vardı, güzel tepkiler aldık ve herkes çok beğendi" dedi.
"SET ORTAMINI ÇOK ÖZLEDİM"
Yeni senaryolar okuduğunu ve proje tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen Fırat Tanış, rol aldığı dizinin çekimlerinin bu yaz başlayacağını da sözlerine ekleyerek "Arkadaşlarımı ve set ortamını çok özledim, çekimlerin başlamasını iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.