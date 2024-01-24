Fırat Tanış: Depremzedelere özel bir gösteri planlıyorum
Deprem bölgesindeki çocukların yararına kullanılmak üzere UNICEF'e bağışlanacak olan 9 Şubat'ta 'Gelin Tanış Olalım' oyununu sahnelemeye hazırlanan Fırat Tanış, samimi açıklamalarda bulundu. 500'üncü oyun için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Tanış; "Kolay kolay kimseye kısmet olacak bir şey değil. 500'üncü oyun için de özel bir gösterim hazırladık. Herkesi bekleriz. Mart ayında deprem bölgesinde olma durumum var, onlara özel bir gösteri planlıyorum" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fırat Tanış, Levent'te objektiflere yansıdı. Deprem bölgesindeki çocukların yararına kullanılmak üzere UNICEF'e bağışlanacak olan 9 Şubat Cuma günü 'Gelin Tanış Olalım' oyununu sahnelemeye hazırlanan 48 yaşındaki oyuncu, 500'üncü oyun için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.
"DEPREMZEDELERE ÖZEL BİR GÖSTERİ PLANLIYORUM"
Fırat Tanış; "Kolay kolay kimseye kısmet olacak bir şey değil. 500'üncü oyun için de özel bir gösterim hazırladık. Herkesi bekleriz. Mart ayında deprem bölgesinde olma durumum var, onlara özel bir gösteri planlıyorum" dedi.
"TİYATROYA BULAŞMIŞ BİRİNİN TİYATRODAN KOPMASI ÇOK ZOR"
Son dönemde tiyatroya olan ilgi hakkında da konuşan Fırat Tanış; "Gerçekten şahane bir şey bu. Bence bütün oyuncu arkadaşlarımın deneyimlemesi gerekiyor. En az 50 oyun oynamalılar. Tiyatroya bulaşmış birinin tiyatrodan kopması çok zor. Televizyon ekranlarında görmeye alıştığımız isimlerin tiyatroyu tercih etmeme sebebi endişe duymalarından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü tiyatrodaki disiplin, durum, anlayış, seyircinin gelişi gibi durumlar dizi setine benzemez, yanlış yaptığınızda televizyonda yayınlanmadan müdahale edebilirsiniz ama tiyatroda yanlış bir şey yaptığınızda rezil oluyorsunuz, buna rağmen yine de bu deneyimi yaşıyor olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"20 YILDIR TATİLİMİ ORADA YAPTIM"
Fırat Tanış ayrıca muhabirlerin; "Yoğun tempoda tatil yapma fırsatınız oluyor mu?" sorusuna da "Ayvalık'da çok sevdiğim bir kamp alanı var. Yaklaşık 20 yıldır tatilimi orada yapmayı tercih ediyorum, ucuzundan... Şaka bir yana artık oranın sahipleriyle aile gibi olduk. Onun etkisi de büyük. Bir yerin çok pahalı olması kaliteli olduğu anlamına gelmez. Çok tufaya düşmem o konuda. Bir keresinde Kaş'a bir günlük tatile gitmiştim, devamında kendimi 3 ay bir hamakta sallanırken buldum. Ben bu şekilde tatil yapmaktan hoşlanıyorum. Herkesin zevkleri ayrı tabii ki" yanıtını verdi.