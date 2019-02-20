Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün ardından 4. yıl geçti... 20 Şubat 2015 tarihinde henüz 24 yaşındayken İzmir Ege Üniversitesi'nde öğrenciler arasında çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmüştü. Fırat Çakıroğlu ölümünün yıldönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. MHP İzmir İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda, Çakıroğlu'nun kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan ile Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Tamer Osmanağaoğlu da katıldı.

Mezarın etrafının Türk bayrağı motifi verilmiş çiçeklerle donatılmasının ardından, Çakıroğlu için dua edildi. Programda daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu aynı zamanda Ülkü Ocakları Ege Ünivesitesi sorumlusuydu. Çakıroğlu, karşıt görüşlü öğrenciler ile yaşadığı kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991'de Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi.