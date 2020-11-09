Biz tarifimizde tuzlu kraker kullandık ama evde tuzlu kraker yoksa, onun yerine ekmek içi de kullanabilirsiniz. Ekmek içi tercih edecekseniz farklı olarak tuz da eklemeniz gerekecektir.

Fırında Çıtır Tavuk Malzemeler

1 kilo kemiksiz tavuk budu

4 yemek kaşığı süt

1 paket tuzlu kraker

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kadar pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kadar tereyağı

Fırında Çıtır Tavuk Yapılışı