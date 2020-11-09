Biz tarifimizde tuzlu kraker kullandık ama evde tuzlu kraker yoksa, onun yerine ekmek içi de kullanabilirsiniz. Ekmek içi tercih edecekseniz farklı olarak tuz da eklemeniz gerekecektir.
Fırında Çıtır Tavuk Malzemeler
1 kilo kemiksiz tavuk budu
4 yemek kaşığı süt
1 paket tuzlu kraker
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kadar pul biber
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı kadar tereyağı
Fırında Çıtır Tavuk Yapılışı
- Tavuk butlarımızı yıkıyoruz ve suyunu tamamen süzdürüyoruz.
- Bir kâsenin içerisine yumurtamızı ve sütümüzü alıp, çırpıyoruz.
- Tuzlu krakerlerimizi bir kaba alıp, ufalıyoruz.
- Ufaladığımız krakerlerimizin üzerine baharatlarımızı ekleyip, harmanlıyoruz.
- Tavuklarımızı pişireceğimiz tepsimizi yağlıyoruz ve tavuk butlarımızı önce yumurtalı karışımıza ardından da ufaladığımız krakerlere batırıp, tepsimize alıyoruz.
- Bütün tavuklarımızı aynı şekilde hazırlayıp, tepsimize diziyoruz.
- Bütün tavuk parçalarımızın üzerine bir parça tereyağı koyup, fırınımızı 190 dereceye ayarlıyoruz.
- Fırınımız ısındığında tavuklarımızı yerleştirip, 60 dakika civarında pişiriyoruz.
- Fırında çıtır tavuk tarifimiz piştikten sonra servise hazırdır. Afiyet olsun.
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