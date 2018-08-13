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Fırında makarna tarifi ve kalorisi: Beşamal soslu fırında makarna nasıl yapılır?

Beşamel soslu fırın makarna tarifinin en lezzetli hali sosun oranını doğru tutturmaktan geçer. Lezzeti ile hem çocuklar hem yetişkinler tarafında tescillenen fırında makarnanın nar gibi kızarmasını istiyorsanız kaşar peynirini bol tutmalısınız. Peki fırında makarna nasıl yapılır? İşte lezzetine doyum olmayan beşamel soslu fırında makarna tarifi ve kalorisi...

13.08.2018 - 10:13 | Güncelleme:

Fırında makarna diyet yapanlara uygun bir yiyecek değildir.Çünkü kalori oranı oldukça yüksektir. Ama bu lezzete yine de karşı koyamıyorsanız tarifimizle en lezzetli beşamel sos sizinki olacak. Peki fırında makarna kaç kaloridir? İşte fırında makarna tarifi ve kalorisi...

FIRINDA MAKARNA KAÇ KALORİDİR?

Fırında makarna sosu nedeniyle kalorisi yüksek bir yiyecektir. Yüksek yağ içeriği bulunan fırıda makarnanın orta boy birporsiyonu 382 kaloridir.

FIRINDA MAKARNA TARİFİ

Malzemeler:

1 paket makarna
2 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber ya da kimyon
1 su bardağı kaşar peynir rendesi

Nasıl yapılır?

Fırında makarna tarifine makarnayı haşlayarak başlayın. Kaynamış bol su ile zeytinyağı damlattığınız tencereye makarnaları atın. Çok pişmemesi gerekiyor. 10 dakika kadar piştikten sonra makarnayı süzüp soğuk suya tutun. Farklı bir tencereyi ocağa alın ve içinde tereyağı eritin. Eriyen tereyağının içine elediğiniz unu ilave edin ve kavurun. Un renk alınca içine soğuk sütü ve yumurta sarısını ekleyin. Süzülen makarnaları yağladığınız borcama boşaltın. Tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bu sırada sosunuz kıvam alacak, tel çırpıcı ile karıştırın pürüzsüz halde iken makarnanızın üzerine dökün. Son olarak bu karışımın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve 180 derecede önceden ısıtmaya başladığınız fırında 15-20 dakika pişirin. Üzeri kızarında fırından alın dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...

 

 

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