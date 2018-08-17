"Bugün ne pişirsem?" sorusunu "Bugün sağlıklı ne pişirsem? sorusuyla değiştirmek istiyorsanız sizler için muhteşem bir tarifimiz var. Suyunu kaybetmeyip ağızda dağılan fırında sebzeli tavuğu denedikten sonra eliniz kızartmaya gitmeyecek! "Fırında sebzeli tavuk nasıl yapılır?" diyorsanız cevabı haberimizde...

Fırında sebzeli tavuk malzemeler

4 adet tavuk budu (deri ve kemikle birlikte)

Yarım kase bebek havuç

1 adet soğan

1 küçük iri doğranmış kabak

1 kase mantar

1 adet kırmızı biber

3 kaşık zeytinyağı

2 kaşık balsamik sirke

Tuz, karabiber ve karışık kurutulmuş otlar

2 kaşık parmesan peyniri

Bolca yeşil salata

Fırında sebzeli tavuk nasıl yapılır?

Fırını 180 derecede ısıtın. Tavukları deri kısmı üstte olacak şekilde tepsiye yerleştirin, yanına havuç ve sopanı koyup 25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp kabak, kırmızı biber ve mantarı ekleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağını üzerinde gezdirin. 25 dakika daha ağzını kapatmadan fırında pişirin. Çıkarıp soğumaya bırakın. Sebzelerle birlikte bir tabağa alın. Tepside kalan suyu tavukların üzerlerinde gezdirin. Balsamik sirkeyi, karışık kurutulmuş otları ve zeytinyağını ekleyin. Yeşil salatayı tabaklara bölüp üzerine tavuklu karışımı paylaştırın. Parmesan serpiştirerek servis edin.

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