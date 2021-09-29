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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Söz konusu giderler 2011'de 101 milyar lira, 2015'te 170,6 milyar lira, 2018'de 280 milyar lira ve geçen yıl yaklaşık 362 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle firmaların 2011-2020 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 3,6 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda yaklaşık 2 trilyon 59 milyar lira olarak hesaplandı.

EN FAZLA HARCAMA TİCARET VE BİLGİ-İLETİŞİMİNDE

Firmaların bu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı yaklaşık 1 trilyon 59 milyar lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 639 milyar 761 milyon lirayla imalat ve 115 milyar 559 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 1,5 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 2 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 2,8 milyar lirayla da eğitim sektörlerinin sıralandığı görüldü.

Ekonomik faaliyetlere göre 10 yılda pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en fazla gerçekleşen 5 sektör şunlar: