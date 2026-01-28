Fırtına öncesi, sırası ve sonrası: Güvende kalmanın yolları

Açık Ve Net - 26 Ocak 2026 (ABD İran'a Saldıracak Mı?)

ABD uçak gemileri İran açıklarında. İsrail savaşa hazırlanıyor. Trump İran'da gözü kararttı mı? ABD İran'a saldıracak mı? İran sularındaki kritik yığınak savaş hazırlığı mı? ABD'nin askeri yığınağı bölgede nelere yol açabilir? İran müdahaleye hazır mı? Rejim çökerse ne olur? "Discombobulator" İran'da kullanılır mı? ABD'nin gizli silahı ne? İsrail saldırıya katılır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Gazeteci Alişer Delek, Siyaset Bilimci Sezin Öney ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin anlattı.