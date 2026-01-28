Habertürk
        Fırtına öncesi, sırası ve sonrası: Güvende kalmanın yolları

        Şiddetli rüzgar ve fırtına beklentisiyle birlikte, olası risklere karşı alınacak basit ama etkili önlemler yeniden gündeme geldi. Yetkililer, özellikle açık alanlar ve balkonlardaki tehlikelere karşı uyarıyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:30
        İşte fırtınada yapılması gerekenler!
        Mevsim şartlarının sertleşmesiyle birlikte fırtına riskine karşı hazırlıklar önem kazandı. Can kaybı ve maddi hasarın önüne geçmek için alınması gereken önlemler bir kez daha hatırlatıldı.

        FIRTINADAN ÖNCE HAZIRLIKLI OLUN

        Fırtına uyarılarını radyo, televizyon ve resmi meteoroloji kanallarından düzenli olarak takip edin. Gerekirse Meteoroloji’den telefonla bilgi alın.

        Merdiven, bahçe mobilyası, saksı gibi rüzgârla savrulabilecek ya da camları kırarak içeri girebilecek tüm serbest eşyaları emniyete alın.

        Özellikle rüzgâr alan cephedeki kapı ve pencereler ile garaj kapısı gibi büyük açıklıkları kapatın ve sağlam şekilde sabitleyin.

        Araçlarınızı mümkünse garaja park edin. Bu mümkün değilse bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzak bir alanda bırakın.

        Çatı katı ve tavan arası kapaklarını kapatın, sürgü ya da kilitle güvenli hâle getirin.

        Pencere panjuru veya kepenk varsa kapalı ve sabit olduğundan emin olun.

        Uzun, eski ya da hasarlı bacaları mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

        Afet ve ilk yardım çantanızı kolay ulaşabileceğiniz bir yerde hazır bulundurun.

        FIRTINA SIRASINDA GÜVENDE KALIN

        Mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalın.

        Dışarı çıkmanız gerekiyorsa bina ve ağaçların yakınından yürümeyin, bu yapılara sığınmayın.

        Duvar ve çitlerin rüzgârdan korunaklı taraflarından uzak durun; bu yapıların o yöne doğru yıkılabileceğini unutmayın.

        Fırtına devam ederken hasar onarmak için dışarı çıkmayın.

        Eve girip çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve en güvenli güzergâhı tercih edin.

        Ev içindeki kapıları sadece ihtiyaç halinde açın ve sonrasında kapalı tutun.

        Köprü, viyadük gibi rüzgâra açık yollarda araç kullanıyorsanız çok dikkatli olun; mümkünse yolculuğu erteleyin veya alternatif yolları seçin.

        Yüksek araç kullanıyorsanız ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız hızınızı düşürün ve yandan esen rüzgâra karşı tedbirli olun.

        Gerçekten zorunlu olmadıkça yolculuk yapmayın.

        APARTMANDA OTURANLAR İÇİN ÖNLEMLER

        Tüm kapı ve pencereler güçlendirilmeli, gevşek ya da hasarlı olanlar onarılmalıdır.

        Balkonlardaki masa, sandalye ve benzeri eşyalar daire içine alınmalı; bu mümkün değilse sağlam şekilde sabitlenmelidir. Saksılar mümkünse içeri alınmalı, değilse yere sabitlenmelidir.

        Su giderleri kontrol edilmeli, tıkanıklıklar giderilmelidir.

        Panjur ve kepenkler kapatılarak emniyetli biçimde bağlanmalıdır.

        Fırtına beklenen zamanlarda piknik alanları ve sahillerden uzak durulmalı, özellikle mangal yakılmamalıdır. Rüzgârın orman yangınlarını hızla büyütebileceği unutulmamalıdır.

        Kış mevsimiyle birlikte bina çatıları yetkililere kontrol ettirilmeli; montajı zayıf olan bölümler sağlamlaştırılmalıdır.

        Araçlar mümkünse kapalı otoparklarda muhafaza edilmeli; devrilme riski bulunan yaşlı ağaçlar budanarak güvenli hâle getirilmelidir.

        FIRTINADAN SONRA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

        Yere düşmüş veya hâlâ sallanmakta olan elektrik ve telefon kablolarına kesinlikle dokunmayın.

        Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümekten kaçının; fırtınanın bu yapıları zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

        Yaşlı, hasta veya yardıma ihtiyacı olan komşularınızın güvende olduğundan emin olun.

        Hasar tespiti ve onarım için gerekli düzenlemelerin yapılmasına destek olun.

        Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock

