Haberler Dünya Fırtına tehlikesi! ABD Başkanı Biden Florida için OHAL kararını onayladı

Fırtına tehlikesi! ABD Başkanı Biden Florida için OHAL kararını onayladı ABD'de yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida'da OHAL ilan edildi. Fırtınanın yarın sabah erken saatlerde Florida kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor Anadolu Ajansı Giriş: 29.08.2023 - 07:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 07:31 facebook

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ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onayladı.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, "27 Ağustos 2023'ten itibaren Tropikal Idalia Fırtınası'ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı" bilgileri paylaşıldı.