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Fişekhane’de kültür ve sanat yazı başlıyor

Fişekhane, yaz aylarının başlangıcında ziyaretçileri için kültür sanat programlarını açıkladı

Fişekhane’de kültür ve sanat yazı başlıyor
HABERTURK.COM

Fişekhane, yaz aylarına yine çeşitli kültür sanat içerikleri ve özel programlarla giriş yapıyor.

Tiyatronun başrol oyuncusu olduğu içeriklerin yanı sıra, yaz dönemi için faaliyet gösteren açık hava sineması, hafta sonlarının vazgeçilmezi Fişekhane Ekolojik Pazar by Datça Murat Çiftliği, sergiler ve FANS LOVE IT etkinliği gibi özel içeriklere Fişekhane ev sahipliği yapacak.

AÇIK HAVA SİNEMASI ZAMANLARI BAŞLIYOR

İstanbul’da yaz aylarının klasiği haline gelen ve Başka Sinema iş birliğiyle hayata geçirilen, tarihi su kulesi alanında yaz dönemi için faaliyet gösteren açık hava sineması, sinemaseverleri önemli sinema yapımları ile buluşturmaya devam ediyor.

Haziran ayı itibarıyla her çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Fişekhane Tarihi Su Kulesi’nde birbirinden seçkin filmlerin gösterimine Fişekhane ev sahipliği yapacak. Biletler, Biletinial platformu üzerinden satın alınabilecek.

HER DAİM TİYATRO

Tiyatro severlerin tiyatro seyrinde ilk tercihi olan Fişekhane, haziran ayında da tiyatro severleri eserlerle buluşturmaya devam edecek.

8 Haziran’da Fişekhane Ana Sahne Nazım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği Yaşamaya Dair oyununa ev sahipliği yapacak.

Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal’ın oyuncu kadrosunda buluşturan Canavar ise 9 Haziran’da izleyici ile buluşacak.

İngiliz yazar George Orwell'in 1949 yılında yayınlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişen eserinden uyarlanan 1984 Büyük Gözaltı oyunu 14 Haziran’da Fişekhane Ana Sahne’de sergilenirken Ece Temelkuran’ın aynı adlı kitabından uyarlanan Bütün Kadınların Kafası Karışıktır eseri de tiyatro severler ile 15 Haziran’da Fişekhane’de buluşacak.

FANS LOVE IT!

Web3 ekosistemi ve sporun dijitalleşmesine odaklanan FANS LOVE IT konferansı, 10 Haziran'da Fişekhane ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. FANS LOVE IT! isimli Web3 Futbol ve Spor Konferansı, tüm dünyanın merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali gününde İstanbul’a geliyor. Konferans, futbol endüstrisinin delegelerini, yenilikçi şirket temsilcileri ve Web3 taraftarları bir araya getiriyor. Şampiyonlar Ligi ile aynı gün gerçekleştirilecek olan etkinlik, spor ve teknolojinin kesişimine ilgi duyanlara kapılarını aralayacak. Futbol ve Web3 alanlarının uzmanları da bu etkinlikte yer alacak. fansloveit.com adresi ziyaret edilerek etkinliğe katılım ile ilgili detaylı bilgi alınabilecek.

Fişekhane’de yer alan ve Contemporary İstanbul Vakfı’nın ilk ve tek kalıcı sanat galerisi olan Cocoon’da ise Contemporary Istanbul Vakfı’nın Mayıs ayında kapılarını açan yeni sergisi "Metabilgi: Algoritma’nın Ritmi" teknoloji ve sanatı birleştiren disiplinler arası üretimlere odaklanan grup sergisi 2 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ayrıca Türkiye’nin farklı noktalarından en doğal ürünlerin bir araya geldiği mevsimine özel üretilen doğal ve taptaze gıda seçeneklerinden çiçekçilere, ekolojik yaşamı destekleyen atölyelerden alanında uzman isimlerle gerçekleştirilecek söyleşilere ve çeşitli müzik dinletileri gibi pek çok etkinlik yer aldığı Fişekhane Ekolojik Pazar by Datça Murat Çiftliği de her hafta sonu Fişekhane’de ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

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