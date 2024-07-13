1. MATCHA ÇAYI

Kromatografi dergisinde 2003 yılında yayınlanan araştırmaya göre matcha, gevşek yapraklı yeşil çaya göre daha yüksek miktarda kateşin içeren bir yeşil çay türüdür, bu da onu kilo kaybı için iyi bir seçim haline getirebilir.