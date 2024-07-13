Fit ve formda kalmanın sırrı: Kilo verme sürecinde destek olabilecek 9 içecek!
Kilo vermek sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkesin hedefleri arasında yer alır. Ancak, bu süreçte doğru beslenme kadar içecek tercihleri de büyük önem taşır. Sağlıklı ve dengeli bir diyetle birlikte tüketildiğinde bazı içecekler metabolizmayı hızlandırarak, tokluk hissini artırarak ve yağ yakımını destekleyerek kilo verme sürecine katkıda bulunabilir. Peki, bu içecekler nelerdir? İşte, kilo vermeye yardımcı olabilecek 9 içecek!
İnsanlar kilo vermek istediklerinde onları kolayca zayıflatacak içecekler arayabilirler. Ancak fazla kilolar bir günde alınmadığı gibi, mucize şekilde bir günde de verilemez. Bununla birlikte gün içerisinde yeterli su tüketildikten sonra sağlıklı içeriğe sahip bazı içecekleri tüketmek kilo kaybını destekleyebilir. Haberimizde tüketildiklerinde vücuda yarar sağlayabilecek ve tokluk hissini artırarak kilo verme sürecini kolaylaştırabilecek içecekleri derledik. İşte, detaylar...
1. MATCHA ÇAYI
Kromatografi dergisinde 2003 yılında yayınlanan araştırmaya göre matcha, gevşek yapraklı yeşil çaya göre daha yüksek miktarda kateşin içeren bir yeşil çay türüdür, bu da onu kilo kaybı için iyi bir seçim haline getirebilir.
2. YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, enerji seviyelerini artırarak ve egzersiz sırasında performansı artırarak kilo kaybına yardımcı olabilecek kafein içerir. Ayrıca, yeşil çay içen kişilerin kan basıncı daha düşük olabilir, yani kalp hastalığı, bazı kanserler ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskleri daha düşük hale gelebilir.
Bununla birlikte Kanada Eczacılar dergisinde 14 çalışmanın gözden geçirildiği araştırmada 12 hafta boyunca yüksek konsantrasyonlu yeşil çay içen kişilerin, yeşil çay içmeyenlere göre ortalama 0,2 ila 3,5 kilo daha fazla kaybettiği buldu.
3. KAHVE
Kahve, vücutta uyarıcı görevi gören ve kilo kaybına fayda sağlayabilecek bir madde olan kafein içerir. Uluslararası Spor Beslenme Derneği dergisinde 2016’da yayınlanan araştırmaya göre kafein alımının metabolizmayı arttırdığı ve yağ yakımını teşvik ettiği bulundu. Yani sade kahve içenler, zaman içinde verdikleri kiloları daha kolay koruyabilirler.
4. SİYAH ÇAY
Siyah çay, polifenol adlı bileşikler bakımından zengindir. Polifenoller, vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü antioksidanlardır.
Avrupa Beslenme dergisinde 2018 yılında yayınlanan araştırmaya göre siyah çayda bulunan polifenollerin kalori alımını azaltarak, yağ yakımını uyararak ve dost bağırsak bakterilerinin büyümesini artırarak kilo kaybını desteklediği görüldü.
5. ELMA SİRKESİ
Elma sirkesinin aktif maddesi olan asetik asit, metabolizmayı hızlandırabilir ve iştahı bastırır. Ayrıca, yiyeceklerin mideden boşalma hızını yavaşlatabilir ve böylece daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar.
6. KEFİR
Kefir, bağırsak sağlığına yararlı 61 tür probiyotik içeren fermente bir süt içeceğidir. Avrupa Beslenme dergisinde 2016 yılında yayınlanan araştırmada, 8 hafta boyunca günde 2 porsiyon kefir içen ve kalorisi kısıtlanmamış sağlıklı bir diyet uygulayan kilolu kadınların, kefir içmeyenlere kıyasla kilo, vücut kitle indeksi ve bel çevresinde önemli ölçüde daha fazla azalma olduğu bulundu.
7. SMOOTHIE
Smoothieler, kilo verme hedeflerinize yardımcı olabilecek bir diğer içecek seçeneğidir. Ancak, kalorisi yüksek eklemelerden kaçınmak için evde kendi smoothielerinizi yapmak daha iyi olabilir.
Örneğin, ıspanak veya başka bir yeşil yapraklı sebze eklenebilir. Ardından, sizi tok hissettirmeye yardımcı olabilecek ve önemli besinler sağlayabilecek meyveler ekleyebilirsiniz; örneğin düşük şekere sahip meyvelerle tatlandırabilirsiniz (çilek, portakal, kayısı, karpuz). Son olarak ise su veya süt alternatiflerinden birini seçerek smoothienizi hazırlayabilirsiniz.
8. ZENCEFİL ÇAYI
Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2012 yılında yayınlanan araştırmaya göre zencefil çayının yiyeceklerin termik etkisini (yiyeceği sindirmek ve emmek için gereken kalori miktarı) 43 kalori artırdığı bulundu. Yani bu çok fazla bir kalori olmasa da, doyurucu özellikleriyle birleştirildiğinde zencefil çayının kilo kaybını arttırmanın etkili bir yolu olabileceğini düşündürebilir.
9. ÇİĞ SEBZE SUYU
Sebzelerin suyunu sıkmak, sebzelerin içindeki vitaminleri almanızı sağlarken aynı zamanda kan şekeri seviyelerinizi de sabit tutmaya yarayabilir. Böylelikle açlığı bastırmak için sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olan dolgu lifi içeren bu sebze suları, kilo vermeye yardımcı olabilir.
Ayrıca yüzde 100 sebze suları gün içerisindeki sebze alım miktarını da artırmanın iyi bir yolu olabilir. Suyu sıkılacak bazı sebzeler arasında havuç, pancar, ıspanak, kereviz ve lahana bulunabilir.
Kaynak: Journal of the International Society of Sports Nutrition, European Journal of Nutrition, National Library of Medicine, Canadian Pharmacists Journal, Journal of Chromatography, Health Line, Business Insider