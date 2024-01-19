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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch: 2024'te faiz indirimi sert olmayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch: 2024'te faiz indirimi sert olmayacak

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimine yönelmesinin coğrafi olarak yaygın olacağını ancak indirimlerin sert olmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:12
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        "Faiz indirimi sert olmayacak"
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        Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yılın sonunda faiz oranlarının hala Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacağı aktarıldı.

        Açıklamada, enflasyondaki son düşüşler ve ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen "güvercin" tondaki yorumların ardından bu sıkılaştırma döngüsünde Fed'den, Avrupa Merkez Bankasından (ECB) veya İngiltere Merkez Bankasından (BoE) daha fazla faiz artışı beklenmediği belirtilerek, her bir bankanın 2024 sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiği kaydedildi.

        FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

        Faiz oranlarındaki değişimin yaygın olacağı ve Küresel Ekonomik Görünüm'de yer alan 20 ekonomiden 19'unda merkez bankalarının bu yıl faiz indirimi yapmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sadece Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı yapmasının beklendiği ifade edildi.

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        Faiz indirimlerinin coğrafi genişliğinin etkileyici olacağı belirtilen açıklamada, ancak boyutları ve hızlarının son 2 yıldaki agresif artışlara göre ılımlı olacağı kaydedildi.

        "POLİTİKA FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ TARİHSEL STANDARTLARA GÖRE SON DERECE HIZLI"

        Açıklamada, son sıkılaştırma döngüsünde politika faizlerindeki artışın tarihsel standartlara göre son derece hızlı olduğu, Fed ve BoE'nin faiz oranlarını 2021'deki dip seviyelerinden sırasıyla 525 baz puan ve 515 baz puan, ECB'nin ise 450 baz puan artırdığı anımsatıldı.

        Fed, BoE ve ECB'den 2025 sonuna kadar sırasıyla 200 baz puan, 175 baz puan ve 150 baz puanlık kümülatif indirimler beklendiği belirtilen açıklamada, Fed'in bu yıl haziran veya temmuz ayından önce faiz indirimi yapmasının beklenmediği aktarıldı.

        2024'ÜN SONUNA KADAR ÖNGÖRÜLEN İNDİRİM

        Açıklamada, Fitch'in finansal piyasalara kıyasla faiz indirimlerinin daha yavaş olmasını beklediğine işaret edilerek, 2024 sonuna kadar Fed ve ECB'nin yaklaşık 150 baz puan, BoE'nin ise 115 baz puan civarında indirim yapmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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        Fitch'in açıklamasında, "Bu durum, yapışkan ücret ve hizmet enflasyonunun merkez bankalarını çok hızlı faiz indirimi yapma konusunda temkinli hale getireceği yönündeki görüşümüzü yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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