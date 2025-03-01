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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fitch, Almanya ve İngiltere'nin kredi notlarını teyit etti - İş-Yaşam Haberleri

        Fitch, Almanya ve İngiltere'nin kredi notlarını teyit etti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya ve İngiltere'nin kredi notlarının teyit edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:34
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        Fitch'den Almanya ve İngiltere'ye kredi notu teyiti
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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya ve İngiltere'nin kredi notlarının teyit edildiğini bildirdi.

        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AAA" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

        Açıklamada, Almanya'nın kredi notunun, kişi başına düşen yüksek geliri, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, güçlü kurumsal çerçevesi, yüksek cari işlemler fazlası ve pozitif net uluslararası yatırım pozisyonuyla desteklendiği aktarıldı.

        Güçlü yönlerine rağmen Almanya'nın büyüme beklentilerini olumsuz etkileyen bazı yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin salgın sonrası ekonomik performansının, dış şoklar ve yapısal faktörlerin etkisiyle zayıf kalmaya devam ettiği kaydedildi.

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        Açıklamada, seçimler ve olası ABD tarifelerine ilişkin belirsizliklerin ekonomik hissiyat üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Almanya ekonomisinin 2025'te yüzde 0,3'lük mütevazı bir büyüme göstermesinin beklendiği ifade edildi.

        Kuruluşun açıklamasında, bu belirsizliklerin azalması ve yeni hükümetin büyümeyi destekleyecek önlemleri uygulamaya koymasıyla ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 1'e yükselmesinin beklendiği belirtildi.

        İNGİLTERE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

        Fitch tarafından yapılan bir diğer açıklamada da İngiltere'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

        Açıklamada, İngiltere'nin notunun, yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek bir ekonomiyi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesini, derin sermaye piyasalarını ve bol miktarda finansman esnekliği sağlayan sterlinin uluslararası rezerv para statüsünü yansıttığı aktarıldı.

        Ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye indirildiği belirtilen açıklamada, bunun düşük tüketici ve iş dünyası güveni, net ihracatın gerilemesi ve soğuyan iş gücü piyasası nedeniyle beklenenden daha düşük gerçekleşen faaliyetlerden kaynaklandığı ifade edildi.

        Açıklamada, para politikasındaki gevşemenin ve yatırımlardaki bir miktar toparlanmanın etkisiyle İngiltere ekonomisinin büyümesinin 2026'da yüzde 1,7'ye çıkacağının öngörüldüğü kaydedildi.

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