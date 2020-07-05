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Fitch, Coca Cola İçecek'in kredi notunu 2 kademe arttırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu 2 kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyeye çıkarttı.

Coca Cola İçecek
HABERTURK.COM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek’in (CCI) Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu iki kademe artırarak yatırım yapılabilir seviyeye çıkarttı. Fitch, Coca-Cola İçecek’in kredi notunu BB’den BBB-‘ye yükseltti ve kredi notlarının görünümünü ise "durağan" olarak değerlendirdi. BBB- notu Fitch tarafından bir Türk şirketine verilen en yüksek kredi notları arasında bulunuyor.

Fitch, Coca-Cola İçecek’in Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ise 'BBB-' olarak teyit ederken “negatif” olan görünümünü “durağan”a yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, Fitch değerlendirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen zorlu Covid-19 pandemisi sürecinde kredi notumuzun iki puan artırılmış olması Coca-Cola İçecek’in şoklara karşı dayanıklılığının bir göstergesi ve teyit edilmesidir. Yatırım yapılabilir seviyede olan bu not aynı zamanda çalışanlarımızın bu süreçte özveriyle değer yaratmaya devam etmelerinin bir sonucudur” dedi.

Başarır, "Yatırım yapılabilir seviyede olan bu not, aynı zamanda çalışanlarımızın bu süreçte özveriyle değer yaratmaya devam etmelerinin bir sonucudur. Şirketin Kovid-19 etkisini, 2020'de üstlendiği maliyet azaltma ve nakit koruma önlemleriyle kısmen telafi edeceğini varsayıyoruz. Bu da şirketin 2020-2023'te düşük borçluluk yapısını sürdürmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"DARALMA ÖLÇÜLÜ OLACAK"

Fitch raporunda, Covid-19 sebebiyle oluşacak daralmanın, CCI’nin güçlü marka portföyü ve gazlı içecekler kategorisindeki istikrarının desteğiyle ölçülü kalacağına işaret etti. Fitch ayrıca, CCI’nin güçlü nakit yaratma kapasitesini, yönetilebilir seviyedeki yabancı para riskini, ihtiyatlı sermaye yapısını ve The Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkilerini olumlu faktörler olarak belirtti.

Fitch, CCI’ın gösterdiği güçlü performansa işaret ederek, CCI’ın derecelendirme notlarının faaliyet gösterdiği piyasalardaki değişken ve zorlu koşullardan orta derecede etkilendiğini yansıttığını belirtti.

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