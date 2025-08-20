Habertürk
        Fitch Ratings: SEDDK'nın sıkılaştırıcı tedbirleri sigorta sektörünü güçlendiriyor

        Fitch Ratings: SEDDK’nın sıkılaştırıcı tedbirleri sigorta sektörünü güçlendiriyor

        Fitch Ratings'in son değerlendirmesine göre, 2025 yılında Türkiye'de hayat dışı sigorta sektörünün, iyileşen faaliyet koşulları ve güçlenen fiyatlama disipliniyle birlikte pozitif bir ivme yakalaması bekleniyor. Enflasyondaki gerileme, yüksek faiz oranları ve düzenleyici tedbirler, sektörün kârlılık ve finansal dayanıklılığını desteklerken; ekonomik dalgalanmalar ve zorunlu trafik sigortasındaki yapısal sorunlar ise risk oluşturmaya devam ediyor.

        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:52
        Yıllık enflasyonun 2024’te yüzde 44’e, 2025 Mayıs ayı sonunda ise yüzde 35’e düşerek son dört yılın en düşük seviyesine inmesi, prim üretimine olumlu yansıdı.

        2024 yılında brüt yazılan primler yüzde 73 artarken; bu artışa sağlık, motorlu araç ve mal sigortası branşları öncülük etti. Sağlık sigortasında primler, kamu sağlık hizmetlerindeki zayıflamanın yarattığı talep artışıyla yüzde 89 yükseldi. Zorunlu trafik sigortasında ise yeni fiyat endeksleme sistemi sayesinde yüzde 86’lık prim artışı sağlandı. Doğal afet risklerine yönelik artan farkındalık da mal sigortalarında büyümeyi destekledi.

        Bununla birlikte, Fitch 2025 yılında sektör genelinde teknik kârlılıkta zorlanmaların süreceğini öngörüyor. Sektör birleşik oranının yaklaşık yüzde 110 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Motorlu araç hasar ve mal sigortasında kârlılığın sürmesi öngörülürken, sağlık sigortasında yoğun rekabetin baskısı devam edecek; zorunlu trafik sigortası ise yapısal sorunlar nedeniyle zarar üretmeyi sürdürecek. 2024’te yüzde 145 seviyesinde gerçekleşen zorunlu trafik sigortası birleşik oranı, Mayıs 2024’te yürürlüğe giren prim üst sınırı endeksleme mekanizması ve Şubat 2025’teki yüzde 14’lük tek seferlik prim artışıyla bir miktar geriledi. Ancak düzenleyici fiyat tavanı, risk esaslı fiyatlamanın önünde engel olmaya devam ediyor. Fitch, kalıcı bir kârlılık iyileşmesi için yapısal reformların kaçınılmaz olduğu görüşünde.

        Sektörün dayanıklılığı; daha sıkı sermaye yeterliliği kuralları, üç aylık mali yeterlilik izleme uygulaması ve aşırı prim artışına getirilen sınırlamalarla güçlendirildi. Yüksek faiz oranlarının da etkisiyle, sektörün düzenleyici mali yeterlilik oranı 2023 yılı sonunda yüzde 147 ile 2024’ün ilk yarısının sonunda yüzde 156’ya yükseldi.

