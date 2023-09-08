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2023 Fitch Türkiye kredi notu ile ilgili beklenen gün geldi çattı. Piyasaların kapanmasına kısa bir süre kala vatandaşlar; Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de kredi notu ile ilgili beklenti...