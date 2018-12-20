13 Aralık'ta gerçekleştirilen yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayınlandı. Tutanaklarda fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği vurgusu öne çıktı. İç talep zayıflığının enflasyonda yavaşlamayı desteklediği belirtilen toplantı özetinde maliyet unsurlarının enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturduğu belirtildi. Özette "Kurul enflasyon görünümünde belirgin iyileşmeye kadar sıkı duruşunu koruyacak" denildi.

'SIKI DURUŞ KORUNACAK'

"Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşmeye kadar sıkı duruşu koruyacak." ifadesi yer alan toplantı özetinde, ihtiyaç duyulması durumunda ek sıkılaştırmanın yapılabileceğinin altı çizildi. Özette, son dönemdeki verilerin dengelenme eğilimi gösterdiği ifade edildi.

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