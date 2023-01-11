Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fiyat sabitleyen marketlerin sayısı artıyor! Hangi marketler fiyat sabitledi

Yüksek enflasyon ve enflasyon fırsatçılarına karşı temel tüketim malzemeleriyle ilgili zincir marketlerden bazıları fiyat sabitleme kararı aldı. İşte fiyat sabitleyen marketler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fiyat sabitleyen marketler listesi | 2023 Ocak ayı fiyat sabitleyen maketler listesi

    Yüksek enflasyon ve fırsatçılığa karşı mücadele amacıyla birçok market fiyat sabitleme kararı aldı. Kararın ardından hangi marketlerin fiyat sabitleme kararı aldığı merak edilip araştırılıyor. İşte 2023 fiyat sabitleyen marketler...

    HANGİ MARKETLER, HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATLARINI SABİTLEDİ? 

    Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101, ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.

    A101'in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

    Fiyat sabitleyen diğer markerler ise şu şekilde oldu:

    Şok

     

    Migros

     

    CarrefourSA 

     

    Happy Center

     

    BİM

     
  • Fiyat sabitleyen marketler listesi | 2023 Ocak ayı fiyat sabitleyen maketler listesi

    TPF YÖNETİM KURULU BAŞKANI: YEREL ZİNCİR MARKETLER OLARAK ZAM YAPMAMA KARARI ALDIK

    Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, 81 ilde hizmet veren 5 bin 500 yerel zincir market olarak temizlik ve dayanıklı gıda tüketim ürünleri ile ev mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını söyledi. Düzgün, "Zamlara karşı dayanabileceğimiz kadar dayanacağız" dedi.

     Geleneksel hale getirilen aylık TPF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Düzgün, federasyonu olarak, 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanla 81 ilde vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi. Federasyon çatısı altında güçlerini birleştiren yerel işletmecilerin büyük bir rekabet girdabında kürek çektiğini ifade eden Düzgün, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar malumunuz. Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz. Bizler tek bir mağazamızda 3- 5 değil, 20- 25 hemşehrimize istihdam sağlıyoruz. Discount marketlerde mağaza başına minimum 600- 700 kalem ürün varken, bizim en küçük market mağazamızda minimum 5 bin kalem ürün yer alıyor. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 bini aşkın ürünü vatandaşlarımız fiyat ve marka karşılaştırmalı alabiliyor. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe dün olduğu gibi bugün de indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek" diye konuştu.
  • Fiyat sabitleyen marketler listesi | 2023 Ocak ayı fiyat sabitleyen maketler listesi

    1000 ÜRÜNDE SABİTLEDİ

    Bu çağrıların ardından yeni yılın ilk gününde ilk açıklama Şok Marketlerden geldi. Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak. Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, firma olarak ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı vermek üzere fiyat sabitleme kararı aldıklarını belirterek, "Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımıyla her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Migros da ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yaptı. Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitlediği hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattığı bildirilirken, ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gidildi. Aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapılırken 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'ten yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.
  • Fiyat sabitleyen marketler listesi | 2023 Ocak ayı fiyat sabitleyen maketler listesi

    YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM

    CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "CarrefourSA olarak 85 milyon için 'Doğrusu CarrefourSA'da' diyerek sadece 1 ay değil, yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü, doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda, 'reyon fiyatı=kasa' fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz. Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirmişti. Altun, komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüğünü belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

    "Hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız. Happy Center marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittik ve indirimler her geçen gün devam edecek. Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz ancak 'Şu kadar üründe, şu kadar indirim yapacağız' gibi popülist söylemlerden uzak durup, gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız."

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.