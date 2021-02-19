FKA Twigs, eski sevgilisine bunun gerçek olup olmadığını sorduğunda "Sanatımı ciddiye alıyorum. Bana sanatımda destek çıkmıyorsun. Benim işim bu. Şarkı söylemekten farklı. Sadece sahneye çıkıp birkaç hareket yapmıyorum. Karaktere giriyorum" yanıtını aldığını söyledi.

Twigs, "Kötü hissetmeme neden oldu, sanki oyuncu olmanın veya bunu yapmanın ne demek olduğunu anlamıyormuşum gibi... Metot (oyunculuğu)" dedi.