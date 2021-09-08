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Haberler Gündem Politika FLAŞ AÇIKLAMA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız” dedi

FLAŞ AÇIKLAMA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama!
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin” dedi.

"İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ"

İHA'da yer alan habere göre Erdoğan açıklamasında, “Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız” dedi. Ayrıca, 31 bin 436 megavat kurulu güç olduğunu, 735 adet hidroelektrik santrali ile toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payının yüzde 20.1 olduğunu belirtti.

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