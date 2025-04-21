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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Flaş iddia: Rangers'tan Mourinho'ya kanca! - Fenerbahçe Haberleri

        Flaş iddia: Rangers'tan Mourinho'ya kanca!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren İskoçya ekibi Rangers'ın, Jose Mourinho'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Portekizli teknik adamın da şartlar oluşması durumunda Rangers'a sıcak baktığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:15
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        Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde kupa dışına iten Rangers'ın Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

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        TeamTalk'un haberine göre; ligde beklentilerin gerisinde kalan İskoç ekibi için Steven Gerrard'ın dönüşü gündemdeyken, Jose Mourinho için de sansasyonel bir hamle yapılabilir.

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        MOURINHO SICAK BAKIYOR

        Haberin devamında Portekizli teknik adamın teklif gelmesi durumunda Rangers'ın başına geçmeye sıcak bakacağı aktarıldı.

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        FENERBAHÇE KARNESİ

        Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan 62 yaşındaki teknik adam; Fenerbahçe ile çıktığı 50 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı.

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