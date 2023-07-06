Flaş iddia: "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir!"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Yerry Mina ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı
Everton News'te yer alan haberde; "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir" ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş'ın bu transferdeki rakiplerinin Lille ve Suudi Arabistan'daki ekipler olduğu belirtilen haberde geçen sezon sadece 7 maça çıkan savunmacının sözleşmesinin sona erdiği vurgulandı.
2018'de Everton'a 27 milyon pounda transfer olan Mina'nın İngiliz ekibinin 6. pahalı transferi olmasına rağmen beklentileri karşılayamadığı kaydedildi.
Mina, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak için Lille'in son şansı olduğu belirtilirken Fransa seçeneği olmazsa Beşiktaş'ın en iyi seçenek olduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca Cenk Tosun'la eski takım arkadaşı Mina'nın Beşiktaş'ta yeniden buluşabileceği yazıldı.