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        Flaş iddia: "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir!"

        Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Yerry Mina ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı

        Ajanslar
        Giriş: 06.07.2023 - 17:53
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        Everton News'te yer alan haberde; "Yerry Mina, Beşiktaş'a gidebilir" ifadeleri yer aldı.

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        Beşiktaş'ın bu transferdeki rakiplerinin Lille ve Suudi Arabistan'daki ekipler olduğu belirtilen haberde geçen sezon sadece 7 maça çıkan savunmacının sözleşmesinin sona erdiği vurgulandı.

         

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        2018'de Everton'a 27 milyon pounda transfer olan Mina'nın İngiliz ekibinin 6. pahalı transferi olmasına rağmen beklentileri karşılayamadığı kaydedildi.

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        Mina, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak için Lille'in son şansı olduğu belirtilirken Fransa seçeneği olmazsa Beşiktaş'ın en iyi seçenek olduğu ifade edildi.

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        Haberde ayrıca Cenk Tosun'la eski takım arkadaşı Mina'nın Beşiktaş'ta yeniden buluşabileceği yazıldı.

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