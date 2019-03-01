Flash TV kapanıyor mu? Flash TV neden kapanıyor? Sorularına kanal yetkilisinden açıklama geldi. Türkiye'nin ikinci özel televizyonu olan Flash TV bir süredir yayınlarını durdurmuştu. Bugün Flash TV'den açıklama geldi.

FLASH TV NEDEN KAPANIYOR?

Flash TV’nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi açıklamasında, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık" dedi. İktidarı eleştiren yetkili, "Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.