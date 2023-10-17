Flerovyum nedir, nerelerde kullanılır? Flerovyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Süper ağır ve transaktinit grubu yapay elementlerden biri olan flerovyum, son derece radyoaktif bir yapıya sahiptir. Bir metal olarak sınıflandırılır ancak oda sıcaklığında gaz olabileceği de öngörülmektedir. Element hakkında elimizde oldukça az bilgi vardır. Flerovyum nedir, nerelerde kullanılır? Flerovyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Adını Rus fizikçi Georgy Flerov’dan alan element, 1999 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü ve Kaliforniya Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir. Flerovyum nedir? Nerelerde kullanılır? Flerovyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Flerovyum Nedir?

Atom kütle numarası 113’ten büyük olan “transaktinit” ve “süper ağır” elementler arasında yer alan element, karbon grubunun bilinen en ağır elementidir. 114 elektron, 114 proton ve 175 nötronu bulunmaktadır. Süper ağır elementler arasında en güçlü element olduğu öngörülmektedir. Bazı kaynaklara göre de oda sıcaklığında gümüşi beyaz, soluk gri renginde bir katı olacağı tahmin ediliyor. Yoğunluğu ise, katı halde atom ağırlığı yüksek olduğu için 14 ila 22 değerlerinde olacağı öngörülmektedir.

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Flerovyum Nerelerde Kullanılır?

Şimdiye kadar sadece birkaç fleroviyum atomu üretildi ve bunlar da bilimsel çalışmalarda kullanıldı.

Flerovyum Simgesi

Element “Fl” simgesiyle gösterilmektedir. Nükleer reaktörlerdeki tepkimelerle gözlemlenebilen element doğada bulunmamaktadır. Tüm yapay elementler gibi kararlı izotopu bulunmuyor. 5 izotopu ve 1 adet de meta izomeri bulunmaktadır. Bilinen en kararlı flerovyum izotopu Fl-289’dur.

Flerovyum Sembolü

Element “Fl” sembolüyle temsil edilmektedir. Son derece kararsız ve kısa yarı ömürlü bir yapıya sahip element olduğu için insan sağlığına ve doğaya zarar verecek biyolojik rolü bulunmamaktadır.

Flerovyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 14. grubunda yer alan elementin atom numarası 114'tür. Nükleer reaktörlerde üretilir. Bugüne kadar sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

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Flerovyum Kullanım Alanları

Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir. Bunun dışında herhangi bir kullanımı ya da uygulaması bulunmamaktadır.

Flerovyum Özellikleri

Flerovyum, doğası gereği oldukça radyoaktif olan süper ağır yapay bir kimyasal elementtir.

Flerovyumun atom kütlesi 289'dur.

Flerovyum kendi grubunda en az reaktif olan elementtir.

Elektronegatifliği, sertliği, elektron dizilimi, yükseltgenme basamağı, ergime ve buharlaşma ısıları, kristal yapısı ve elektrik direnci henüz tespit edilememiştir.

Nükleer reaktörlerdeki tepkime sonucu ortaya çıkan element, çok kısa bir süre kararlı halini koruyabilmektedir. Bu sebeple izotoplarının yarılanma ömrü inceleme yapacak kadar uzun değildir. Çabuk bozunduğu için detaylı gözlemleme imkânı da bulunmamaktadır.

Flerovyumun ilk izotoplarının sentezlenmesi 30 yıl kadar sürmüştür.

Flerovyumun erime noktasının yaklaşık 70 derece, kaynama noktasının ise yaklaşık 150 derece olduğu tahmin ediliyor.

Flerovyumun yoğunluğu henüz bilinmiyor.

En uzun ömürlü flerovyum izotopu olan flerovyum-289'un yarı ömrü 2,6 saniyedir.

Flerovyumun normal şartlarda gaz olması beklenir; tıpkı kopernikyum gibi.

Flervoyumu ilk olarak sentezleyen Rus ekibi, tek bir flerovyum atomu üretmek için yapılan ve 40 gün süren deneylerde milyarlarca kalsiyum iyonu kullanmıştır.

Yapılan deneylerde kimyasal özelliklerinin, asal gaz ve benzeri metallerden daha metalik olduğu tespit edildi. Bu nedenle flerovyum, bazı bilim adamları tarafından “uçucu metal” olarak adlandırılmıştır.

Periyodik tablonun p-blok elementleri arasında yer alan bu element, karbon grubu üyeleri listesinde en ağır metal olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda asil metallerden biri olduğu da bilinmektedir.

Flerovyumun yalnızca birkaç atomu vardır. Bu nedenle hiçbir ticari uygulamada kullanılmaz.

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