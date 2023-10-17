Flerovyum nedir, nerelerde kullanılır? Flerovyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Süper ağır ve transaktinit grubu yapay elementlerden biri olan flerovyum, son derece radyoaktif bir yapıya sahiptir. Bir metal olarak sınıflandırılır ancak oda sıcaklığında gaz olabileceği de öngörülmektedir. Element hakkında elimizde oldukça az bilgi vardır. Flerovyum nedir, nerelerde kullanılır? Flerovyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Adını Rus fizikçi Georgy Flerov’dan alan element, 1999 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü ve Kaliforniya Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir. Flerovyum nedir? Nerelerde kullanılır? Flerovyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Flerovyum Nedir?
Atom kütle numarası 113’ten büyük olan “transaktinit” ve “süper ağır” elementler arasında yer alan element, karbon grubunun bilinen en ağır elementidir. 114 elektron, 114 proton ve 175 nötronu bulunmaktadır. Süper ağır elementler arasında en güçlü element olduğu öngörülmektedir. Bazı kaynaklara göre de oda sıcaklığında gümüşi beyaz, soluk gri renginde bir katı olacağı tahmin ediliyor. Yoğunluğu ise, katı halde atom ağırlığı yüksek olduğu için 14 ila 22 değerlerinde olacağı öngörülmektedir.
Flerovyum Nerelerde Kullanılır?
Şimdiye kadar sadece birkaç fleroviyum atomu üretildi ve bunlar da bilimsel çalışmalarda kullanıldı.
Flerovyum Simgesi
Element “Fl” simgesiyle gösterilmektedir. Nükleer reaktörlerdeki tepkimelerle gözlemlenebilen element doğada bulunmamaktadır. Tüm yapay elementler gibi kararlı izotopu bulunmuyor. 5 izotopu ve 1 adet de meta izomeri bulunmaktadır. Bilinen en kararlı flerovyum izotopu Fl-289’dur.
Flerovyum Sembolü
Element “Fl” sembolüyle temsil edilmektedir. Son derece kararsız ve kısa yarı ömürlü bir yapıya sahip element olduğu için insan sağlığına ve doğaya zarar verecek biyolojik rolü bulunmamaktadır.
Flerovyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 14. grubunda yer alan elementin atom numarası 114'tür. Nükleer reaktörlerde üretilir. Bugüne kadar sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.
Flerovyum Kullanım Alanları
Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir. Bunun dışında herhangi bir kullanımı ya da uygulaması bulunmamaktadır.
Flerovyum Özellikleri