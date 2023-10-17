Hassiyum nedir, nerelerde kullanılır? Hassiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
En yoğun element olarak tahmin edilen bu sentetik element, 1984 yılında GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Son derece radyoaktif bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Hassiyum nedir, nerelerde kullanılır? Hassiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Adını ilk kez keşfedildiği yer olan Almanya’nın Hessen eyaletinden alan elementin günümüze kadar sadece 100 atomu üretilebilmiştir. Çıplak gözle görülecek miktarda sentezlenemeyen hassiyumun gümüş renkli bir metal olduğu öngörülmektedir. Hassiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Hassiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Hassiyum Nedir?
Periyodik tablonun 8-B grubunda, geçiş metalleri element serisinde yer alan süper ağır yani transaktinit elementlerden biri olan elementin görünümünün gümüşi ya da metalik gri olduğu tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında ve normal basınçta yoğun bir katı metal olduğu öngörülmektedir. Hassiyumun homologu osmiyum ve platin grubu elementlerle benzer özellikler sergileyeceği varsayımı öne çıkmaktadır. Havadaki oksijen ile uçucu bir tetraoksit oluşturmak için reaksiyona girebileceği tahmin edilmektedir. Hassiyum oksidin, osmiyum oksitten daha yüksek bir sıcaklıkta yoğunlaşacağı öngörülüyor. Bu da bize osmiyumdan daha az uçucu olduğunu göstermektedir.
Hassiyum Nerelerde Kullanılır?
Sadece küçük miktarlarda hassiyum yapıldığı için ticari bir kullanımı bulunmamaktadır. Şu an için sadece bilimsel çalışmalarda kullanıldığını söyleyebiliriz.
Hassiyum Simgesi
Element “Hs” simgesiyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında elde edilebilen, sentetik ve radyoaktif bir element olarak karşımıza çıkan hassiyumun tamamı radyoaktif olan 12 izotopu bulunmaktadır. Bu izotoplarının çoğu milisaniyeler ve saniye arasında alfa çürümesi ile bozunur, bazıları spontan fisyona uğrar. En kararlı izotoplarından Hs-269’un yarılanma ömrü 27 saniyedir.
Hassiyum Sembolü
Element periyodik tabloda “Hs” sembolüyle temsil edilmektedir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktivitesi sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir. Aynı şekilde çevre için de tehlikeli olabileceği varsayılmaktadır.
Hassiyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 8. grubunda yer alan elementin atom numarası 108'dir. Kurşun atomlarının demir atomlarıyla bombardımana tutulması ile sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.
Hassiyum Kullanım Alanları
Element doğada serbestçe bulunmadığından dolayı pek fazla ticari uygulamaya sahip değildir. Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir.
Hassiyum Özellikleri