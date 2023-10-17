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        Haberler Gündem Eğitim Hassiyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Hassiyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Hassiyum nedir, nerelerde kullanılır? Hassiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        En yoğun element olarak tahmin edilen bu sentetik element, 1984 yılında GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Son derece radyoaktif bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Hassiyum nedir, nerelerde kullanılır? Hassiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:26
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        Hassiyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Adını ilk kez keşfedildiği yer olan Almanya’nın Hessen eyaletinden alan elementin günümüze kadar sadece 100 atomu üretilebilmiştir. Çıplak gözle görülecek miktarda sentezlenemeyen hassiyumun gümüş renkli bir metal olduğu öngörülmektedir. Hassiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Hassiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Hassiyum Nedir?

        Periyodik tablonun 8-B grubunda, geçiş metalleri element serisinde yer alan süper ağır yani transaktinit elementlerden biri olan elementin görünümünün gümüşi ya da metalik gri olduğu tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında ve normal basınçta yoğun bir katı metal olduğu öngörülmektedir. Hassiyumun homologu osmiyum ve platin grubu elementlerle benzer özellikler sergileyeceği varsayımı öne çıkmaktadır. Havadaki oksijen ile uçucu bir tetraoksit oluşturmak için reaksiyona girebileceği tahmin edilmektedir. Hassiyum oksidin, osmiyum oksitten daha yüksek bir sıcaklıkta yoğunlaşacağı öngörülüyor. Bu da bize osmiyumdan daha az uçucu olduğunu göstermektedir.

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        Hassiyum Nerelerde Kullanılır?

        Sadece küçük miktarlarda hassiyum yapıldığı için ticari bir kullanımı bulunmamaktadır. Şu an için sadece bilimsel çalışmalarda kullanıldığını söyleyebiliriz.

        Hassiyum Simgesi

        Element “Hs” simgesiyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında elde edilebilen, sentetik ve radyoaktif bir element olarak karşımıza çıkan hassiyumun tamamı radyoaktif olan 12 izotopu bulunmaktadır. Bu izotoplarının çoğu milisaniyeler ve saniye arasında alfa çürümesi ile bozunur, bazıları spontan fisyona uğrar. En kararlı izotoplarından Hs-269’un yarılanma ömrü 27 saniyedir.

        Hassiyum Sembolü

        Element periyodik tabloda “Hs” sembolüyle temsil edilmektedir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktivitesi sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir. Aynı şekilde çevre için de tehlikeli olabileceği varsayılmaktadır.

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        Hassiyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 7. periyodunun 8. grubunda yer alan elementin atom numarası 108'dir. Kurşun atomlarının demir atomlarıyla bombardımana tutulması ile sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

        Hassiyum Kullanım Alanları

        Element doğada serbestçe bulunmadığından dolayı pek fazla ticari uygulamaya sahip değildir. Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir.

        Hassiyum Özellikleri

        • Hassiyum, sentetik yapıya sahiptir ve çok küçük miktarlarda üretilmektedir.
        • Gözlemlenebildiği kadarıyla elementler arasında en çabuk bozunan elementtir. İzotoplarının yarılanma ömürleri çok kısa olduğundan dolayı çabuk bozunurlar. Bu sebeple gözlemlenebilir izolasyonu sağlanamamıştır.
        • Bugüne kadar hassiyumun gözlemlenen 7 atomunun kimyasal ayrımı ve karakterizasyonu yapılabilmiştir. Toplam 100 atomu sentezlenebilmiştir.
        • Tahminler ışığında elementler arasında bilinen en yoğun element hassiyumdur. Hassiyumun 41 grcm3 olan yoğunluğu ile bilinen en yoğun element olan osmiyumdan yaklaşık iki kat daha yoğun olabileceği tahmin edilmektedir. Osmiyumun oda sıcaklığındaki yoğunluğu 22,6 grcm3’tür.
        • Hassiyumu keşfeden Alman ekip, aynı çalışmada “bohriyum” elementini de keşfetmiştir.
        • Sovyet bilim insanı Victor Cherdyntsev, 1968'de molibdenit numunesinde doğal olarak oluşan hassiyum keşfettiğini iddia eden ilk kişi oldu.
        • Bir Rus ekibi, 1978'de hassiyum sentezlemeye çalışan ilk ekipti, ancak başarısız olmuştur.
        • Beş yıl sonra, aynı ekip başka hassiyum izotoplarını tekrar üretmeye çalıştı ve Hs-270, Hs-264 ve Hs-263'ü sentezledi.
        • Kimyasal özellikleri bakımından benzerlik taşıdığı osmiyumla arasındaki farkların relativistik etkilerden kaynaklandığı olasılığı üzerinde durulmaktadır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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