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Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı

Florida’da bir üniversite profesörü olan Joseph Dituri, bir çeşit su altı otelinde 73 günü aşkın süredir yaşıyor. Su altında en uzun süre yaşama rekorunu kıran Dituri, 9 Haziran'da su üstüne çıkmayı planlıyor

Florida'da bir kişi su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı
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AA

Florida’da bir üniversite profesörü, su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı.

AA'nın CBS News'ten aktardığı haberine göre, söz konusu rekoru kırmak için bir çeşit su altı otelinde yaşayan Joseph Dituri, bir önceki rekor olan 73 günü aştı.

Su altındaki 74. gününü 13 Mayıs'ta tamamlayan Dituri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süreci sona erdirmeyi henüz düşünmediğini; suyun üstüne 100. günün sonunda çıkmayı planladığını belirtti.

Dituri, "İlk günden itibaren amacım gelecek nesillere ilham vermek, deniz altındaki yaşamı inceleyen bilim insanlarıyla röportaj yapmak ve insan vücudunun zor şartlarda nasıl işlediğini öğrenmek oldu" dedi.

Deniz Kaynakları Geliştirme Vakfının organize ettiği "Project Neptune 100" adlı su altı görevi kapsamında Dituri, Florida'da 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibinde yer alan; Jules Undersea Lodge adı verilen bir çeşit su altı otelinde yaşıyor.

Su altında bulunduğu süre boyunca bir dizi fiziksel ve psikolojik sağlık taramasından geçirilen Dituri, 9 Haziran'da su üstüne çıkmayı planlıyor.

Su altında en uzun süre yaşama rekorunun bir önceki sahipleri olan Jessica Fain ve Bruce Cantrell da aynı yerde 73 gün geçirmişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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