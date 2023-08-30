Florida'da Idalia Fırtınası nedeniyle şiddetli yağmur ve sel uyarısı yapıldı

Idalia'nın karaya çıkmadan önce, birkaç hortuma sebebiyet verebileceği, şiddetli yağmurun, Florida'nın batı kıyısı ve güney Georgia'nın bazı kısımlarında bugün ve yarın ani su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.

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OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onaylamıştı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, "27 Ağustos'tan itibaren Tropikal Idalia Fırtınası'ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı" bilgileri paylaşılmıştı.