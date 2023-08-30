Florida'da Idalia Fırtınası nedeniyle şiddetli yağmur ve sel uyarısı yapıldı
ABD'nin Florida eyaletine bugün ulaşması beklenen Idalia Fırtınası'nın bölgede şiddetli yağmur ve sele yol açması bekleniyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Idalia'nın, Florida kıyılarını Kategori 4 şiddetinde vuracağını ve fırtına dalgasına sebep olacağını açıkladı.
Florida'da Ulusal Muhafızlar’ın beklemede olduğu ve eyaletin 22 bölgesinden tahliyelerin sürdüğü aktarılırken, Tampa Uluslararası Havalimanı'nın bu sabah itibarıyla uçuşları askıya aldığı açıklandı.
Şiddetli rüzgarların okyanus sularını kıyıya doğru itmesiyle meydana gelebilecek "fırtına dalgasının", kuzey Florida'nın bazı kesimlerinde su seviyesinin 3,6 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği belirtildi.
Eyalet sakinlerini sel riskine karşı uyaran Criswell, tahliye emirlerine uyulması çağrısı yaptı.
Idalia'nın karaya çıkmadan önce, birkaç hortuma sebebiyet verebileceği, şiddetli yağmurun, Florida'nın batı kıyısı ve güney Georgia'nın bazı kısımlarında bugün ve yarın ani su baskınlarına neden olabileceği belirtildi.
OHAL İLAN EDİLMİŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onaylamıştı.
Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, "27 Ağustos'tan itibaren Tropikal Idalia Fırtınası'ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı" bilgileri paylaşılmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.