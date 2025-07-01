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        Haberler Spor Futbol Fluminense, Inter'i devirdi: Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final biletini kaptı! - Futbol Haberleri

        Fluminense, Inter'i devirdi: Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final biletini kaptı!

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu eşlemesinde Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 00:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:44
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        Fluminense, çeyrek final biletini kaptı!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Charlotte'un Bank of America Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın Inter takımıyla Brezilya ekibi Fluminense karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Fluminense 3. dakikada German Cano'nun kafa golüyle öne geçerken, 90+3'de Hercules farkı 2'ye çıkardı.

        Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşılaşacak.

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