Foça’daki orman yangını alev alan araçtan çıkmış

İzmir'deki yangın, saat 16.23’te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkiinde çıktı. Bir araçtan çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin etkin müdahalesi ile hem araçtaki hem de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.