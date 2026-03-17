Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Folia sergisini 220 bin kişi ziyaret etti

        Folia sergisini 220 bin kişi ziyaret etti

        Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen'in üstlendiği, Türkiye'den ve dünyanın farklı coğrafyalarından yaklaşık 100 sanatçının 300'ü aşkın yapıtını bir araya getiren Folia sergisini 220 binden fazla sanatsever ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Folia sergisini 220 bin kişi ziyaret etti

        Koç Holding’in himayesinde, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü’nde gerçekleştirilen Folia sergisi, 220 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun ilgiyle sona erdi. 21 Eylül 2025 – 1 Mart 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olan ve dünyanın farklı coğrafyalarından yaklaşık 100 sanatçının 300’ü aşkın yapıtını bir araya getiren sergi, İstanbul’un kültür ve sanat takviminde öne çıkan duraklardan biri oldu.

        Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen’in üstlendiği Folia sergisi, yapraklar anlamına gelen ve botaniğe gönderme yapan Latince “folia” kelimesinden ve bu kelimenin tarih içinde çağrıştırdığı delilik ve aşırılık kavramlarından hareketle kurgulandı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un “büyülü bahçe” fikrinden hareketle hayata geçirilen sergi, doğayla insan arasındaki ilişkiyi; târih boyunca bahçeye yüklenen sembolik, kültürel ve düşünsel anlamlar üzerinden çok katmanlı bir anlatıyla görünür kıldı.

        Eda Berkmen - Selen Ansen
        Eda Berkmen - Selen Ansen
        REKLAM

        Folia, 19. yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir zaman aralığından sanat eserlerini botanik bilimi, zanaat ve popüler kültürle ilişkilenen nesnelerle yan yana getirdi. Abdülmecid Efendi Köşkü’nün mimari yapısı ve tarihî dokusuyla kurulan sergi güzergâhı, iç ve dış mekânlar arasında akışkan bir deneyim sundu.

        Hayal ile gerçeğin, doğa ile insan eliyle üretilen formların iç içe geçtiği sergi anlatısı; dönüşüm, çoğalma, çürüme ve yenilenme gibi doğanın döngüsel süreçlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi boyunca ziyaretçiler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri yeniden düşünmeye davet edildi; sihir, aşkınlık ve ütopya kavramları serginin bütününe yayılan bir atmosfer yarattı.

        Sergiyle eş zamanlı olarak Telezzüz’de sunulan ve Folia’nın temalarından ilhamla hazırlanan özel Folia menüsü de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü; sergi deneyimini gastronomiyle tamamlayan özel bir unsur olarak öne çıktı.

        #Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü
        #Folia sergisi
        #Koç Holding
