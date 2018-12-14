1 | 12

ABD’de yayın yapan finans dergisi Forbes, yılın en çok kazanan modellerini açıkladı. Kendall Jenner, ailede en çok kazanan isim olmasa da bu yıl listenin birincisi oldu. Kylie Jenner, kozmetik firması ve ünlü markalarla yaptığı reklam anlaşmaları sayesinde 166.5 milyon dolar gelir elde etmişti. Kendall ise en çok kazanan modeller listesinde 22.5 milyon dolar ile birinci oldu. Bir dönem Victoria's Secret modelliği de yapan Karlie Kloss ise modellik kariyerinde zirve yaptı. ABD Başkanı Donalp Trump'ın büyük kızı Ivanka'nın kocası Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner ile yakın zamanda evlenen Kloss 13 milyon dolar gelir elde etti.