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Ford'u Türkiye'de üretilen hafif ticari modeli Transit, yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonuyla satışa sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni şanzıman 2 bin 800 kilograma kadar çekme kapasitesi sunuyor. Ford mühendislerinin geliştirdiği yeni şanzıman, Ranger ve F150 pick-up'ların yanı sıra Ford'un spor otomobili Mustang gibi çeşitli modellerde de kullanılıyor.

Daha fazla dişli oranına sahip yeni 10 vitesli şanzımanın, Transit'in 170 beygir 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade motorunda kendine yer bulduğu belirtildi.

Yeni 10 vitesli otomatik şanzımana sahip Ford Transit minibüsün 271 bin 100 TL'den, Ford Transit vanın 194 bin 400 TL, Ford Transit kamyonetin de 208 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılara geldiği bilgisi verildi.