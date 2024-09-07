Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.771,16 %-1,67
        DOLAR 33,9842 %0,11
        EURO 37,7037 %-0,29
        GRAM ALTIN 2.728,39 %-0,66
        FAİZ 42,35 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 30,55 %-2,94
        BITCOIN 54.206,00 %0,06
        GBP/TRY 44,6624 %-0,47
        EUR/USD 1,1084 %-0,24
        BRENT 71,06 %-2,24
        ÇEYREK ALTIN 4.460,91 %-0,66
        Haberler Ekonomi Otomobil Ford Trucks'ın sürücüsüz kamyonu teste çıktı - Otomobil Haberleri

        Ford Trucks'ın sürücüsüz kamyonu teste çıktı

        Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, otonom sürüşe olanak sağlayacak Seviye-4 Otoyol Pilotu fonksiyonuna sahip kamyonunu test sürüşüne çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ford Trucks'ın sürücüsüz kamyonu teste çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu fonksiyonuna sahip kamyonu yola çıktı. Türkiye'de geliştirilen ticari aracın test sürüşüne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Ford Otosan Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, IC Altyapı Grubu Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü Genel Müdürü Alper Akar da katıldı.

        Bakan Uraloğlu'nun gerçekleştirdiği test sürüşü Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda yapıldı.

        Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ford Otosan olarak ağır ticari araç sektöründe dönüştürücü bir adımı atmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        REKLAM

        Yenilikçi teknolojiyi test etmelerinin yanı sıra Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında ne denli büyük başarılara imza atabileceğini gözler önüne serdiklerini vurgulayan Duman, "Yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığımız Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisi, bu hedeflere ulaşmak için geliştirdiğimiz en önemli projelerden biri. Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde, kamyonlarımızın taşımacılık faaliyetlerini tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirebilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Duman, "Ford Otosan olarak, mobilite ekosisteminin geleceğini şekillendiren bu tür yenilikçi çözümlerle, sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        OTOYOL TAŞIMACILIĞINDA KULLANILACAK

        Verilen bilgiye göre, test sürüşünde, Ford Trucks'ın Türkiye'de geliştirdiği Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip ilk kamyonu, lojistik merkezler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini, güvenlik sürücüsünün gözetiminde otonom olarak gerçekleştirebilme potansiyelini kanıtladı.

        Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilen Seviye-4 Otoyol Pilotu, şerit takibi, öndeki araca göre hızı ve mesafeyi ayarlama, yan şeritleri kontrol edip gerektiğinde şerit değiştirme ve ardından tekrar şeridine dönme, dur-kalk manevraları gibi kritik sürüş davranışlarını başarıyla gerçekleştiriyor.

        REKLAM

        Seviye-4 Otoyol Pilotu, çekici üzerindeki ileri teknoloji ürünü sensörlerle çevresini algılıyor, hareketlerini planlıyor ve planlanan rota üzerinde aksiyonlarını gerçekleştiriyor. Fonksiyon, algılama, lokalizasyon, çevre modeli, karar verici, sürüş planlama ile kontrolcü gibi yazılım bloklarından oluşuyor.

        Yeni nesil bu teknoloji, verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından pek çok avantaj sunuyor. Lojistikte artan talebe bağlı maliyetleri düşürürken, araçların günlük kullanım süresini artırarak daha yüksek verimlilik sağlıyor. Ayrıca operasyonları optimize ederek, insan hatalarından kaynaklanan kazaları en aza indirmeyi ve yakıt tüketimini yüzde 10'lara varan oranda azaltmayı hedefliyor.

        Ford Trucks, bu fonksiyon ile ağır ticari araç sürücüsü eksikliğinden kaynaklanan lojistik tedarik sorununa da çözüm getirmeyi amaçlıyor.

        SÜRÜCÜNÜN GÜNLÜK İHTİYACININ YÜZDE 90'INI KARŞILAYACAK

        Ford Otosan mühendisleri, geliştirdikleri yapay zeka ve robotik algoritmalarını bütüncül bir yazılım mimarisine entegre ettikten sonra Seviye-4 Otoyol Pilotu geliştirme faaliyetlerini simülasyon ortamında ve trafiğe kapalı otoyolda fiziksel araç üzerinde son bir yıldır test ederek gerekli doğrulamalarını tamamladı.

        REKLAM

        Test sırasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmecisi ICA'nın Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) adını verdiği teknolojisinden de yararlanıldı. Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin artırılması" gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, "kullanıcı-araç-altyapı-merkez" arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren AUS sayesinde Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu trafiğe kapalı alanda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi.

        Ford Trucks, geliştirme ve doğrulama çalışmaları sonucunda, bir kamyon sürücüsünün günlük sürüşünün yüzde 90'ını karşılayacak, normal sürüş koşullarında sürücü desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendine yol alabilen bir araç teknolojisi geliştirdi.

        Sonraki aşamada, Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu trafiğe açık otoyollarda güvenlik sürücüsü eşliğinde ilk deneme sürüşlerine başlayacak. Bu deneme sürüşleri ile farklı senaryolar tespit edilip analiz edilecek. Ayrıca, emniyet şeridine yanaşma, gece koşullarında sürüş, kötü hava koşullarına uyum sağlama ve acil durum manevraları gibi yeni davranış setlerinin her aşamada geliştirilmesi de hedeflenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Antonin Barak, Kasımpaşa'da
        Antonin Barak, Kasımpaşa'da
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!