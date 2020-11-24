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HaberlerSağlıkForkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybeden genç, hayata böyle tutundu - Haberler
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Forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybeden genç, hayata böyle tutundu

ABD’de yaşayan Loren Schauers (19),bir inşaat alanında kullandığı ve kontrolünü kaybettiği 4 ton ağırlığındaki forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını ve sağ kolunu kaybetti. Schauers, doktorların yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmesine rağmen, yaşama tutundu

Forkliftin altında kalarak vücudunun yarısını kaybeden genç, hayata böyle tutundu - Haberler
4 tonluk forkliftin altında kaldı! Vücudunun yarısını kaybetti
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DHA

ABD’nin Montana eyaletindeki Great Falls ilçesinde yaşayan Loren Schauers, kullandığı forkliftin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. DHA'nın haberine göre, Schauers, yaklaşık 4 tonluk aracın üzerine düşmesi sonucu belden aşağısının tamamını ve sağ kolunu kaybetti. Ambulans helikopter ile hastaneye kaldırılan Schauers, tüm ihtimallere karşı çıkarak yaşama tutundu.

"DOKTORLAR 6 KEZ VEDA ETMEMİ SÖYLEDİ"

Eylül 2019’da kaza geçiren Schauers’ın kız arkadaşı Sabia Reiche (21),doktorların kendisine 6 kez Schauers’ın öleceğini ve veda etmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Henüz 18 aydır beraberken Schauers’ın kaza geçirdiğini ifade eden Reiche, bu yıl nişanlandıklarını söyledi.

"YAŞAM YA DA ÖLÜM SEÇİMİYDİ"

ABD medyasına konuşan Schauers, “Kaza anında bilincim açıktı. Forkliftin üzerime düştüğünü ve vücudumu ezdiğini gördüm. Belimden aşağısının alınması gerekiyordu. Bu çok zor bir seçim değildi. Yaşam ya da ölümün seçimiydi. Sabia ve ailem ne olursa olsun yanımda olacaklarını garanti ederken, bu benim için gerçekten zor bir seçim değildi” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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