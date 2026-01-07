Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, kaç lot veriyor?

        Formül Plastik talep toplama tarihleri: Formül Plastik halka arz ne zaman?

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 25 olan şirket, 40 milyon lotluk dağıtım gerçekleştirecek. Toplanan kaynağın büyük bir kısmı yatırım amaçlı değerlendirilecek. Bu kapsamda halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Formül Plastik talep toplama tarihlerini araştırıyor. Peki, Formül Plastik halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? İşte Formül Plastik halka arz hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:31
        1

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. bugün itibarıyla halka arz sürecine giriyor. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenen şirket, 7-8-9 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Peki, Formül Plastik halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor, katılım endeksine uygun mu? İşte Formül Plastik halka arzına ilişkin tüm ayrıntılar…

        2

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ OLUYOR

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 25 olan şirketin hisseleri, Borsa İstanbul'da işlem görüyor.
        Halka arzdan sağlanacak gelirin yüzde 75’i yatırım faaliyetlerinde, yüzde 25'i işletme sermayesinde değerlendirilecek.

        3

        FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        4

        FORMÜL PLASTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Formül Plastik'in hisse fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi.

        5

        FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. katılım endeksine uygun olarak işlem görüyor.

        6

        FORMÜL PLASTİK DAĞITILACAK PAY MİKTARI NE KADAR?

        Firma toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapıyor. Bu doğrultuda pay miktarı:

        150 Bin katılım - 174 Lot (5261 TL)

        250 Bin katılım - 104 Lot (3144 TL)

        350 Bin katılım - 75 Lot (2268 TL)

        500 Bin katılım - 52 Lot (1572 TL)

        700 Bin katılım - 37 Lot (1118 TL)

        1.1 Milyon katılım - 24 Lot (725 TL)

        1.6 Milyon katılım - 16 Lot (483 TL)

        2.2 Milyon katılım - 12 Lot (362 TL)

        7

        FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Bist Kodu: FRMPL

        Halka arz büyüklüğü: 1.2 milyar TL

        T1-T2 kullanılamaz

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
