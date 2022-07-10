Formula 1'de gözler sezonun 11. yarışı olan Avusturya GP'ye çevrildi. Büyük bir merakla beklenen yarış öncesi sporseverler Formula 1 Avusturya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte zorlu yarışa dair tüm bilgiler...