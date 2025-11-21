Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı bu hafta sonu Las Vegas'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:21
        Formula 1'de sıradaki durak Las Vegas!
        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek.

        ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 23 Kasım Pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

        Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Lando Norris 390 ve 24 puan gerisindeki Avustralyalı Oscar Piastri, pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.

        Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar:

        1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

        2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

        3. Max Verstappen (Hollanda): 341

        4. George Russell (Büyük Britanya): 276

        5. Charles Leclerc (Monako): 214

        Takımlar:

        1. McLaren: 756

        2. Mercedes: 398

        3. Red Bull Racing: 366

        4. Ferrari: 362

        5. Williams: 111

