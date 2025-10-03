Habertürk
        Formula 1'de sıradaki durak Singapur

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek.

        Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları, yarın TSİ 16.00, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

        F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'i şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

        3. Max Verstappen (Hollanda): 255

        4. George Russell (Büyük Britanya): 212

        5. Charles Leclerc (Monako): 165

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 623

        2. Mercedes: 290

        3. Ferrari: 286

        4. Red Bull Racing: 272

        5. Williams: 101

