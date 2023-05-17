Formula 1'de merakla beklenen 2023 sezonu 6. hafta yarışı için geri sayım devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Şimdiden oldukça heyecanlı geçmesi beklenen Emilia Romagna GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...