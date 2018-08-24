Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya, Fransa, Almanya ve Macaristan'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 213 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 189

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 132

5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 118

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 345 puan

2. Ferrari: 335

3. Red Bull: 223

4. Renault: 82

5. Haas Ferrari: 66

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