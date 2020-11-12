Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMotor SporlarıFormula 1
ABONE OL

Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, hangi gün? İstanbul F1 yarışı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1'de İstanbul yarışı için geri sayım başladı. 9 yıl aradan sonra İstanbul'a dönen Formula 1 yarışı için nefesler tutuldu. Peki Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, hangi gün? İstanbul F1 yarışı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Son olarak 2011'de düzenlenmesinin ardından İstanbul'a dönen Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Motor sporlarına büyük ilgisi olan Türk sporseverler için F1 İstanbul yarışı ile ilgili merak edilenleri derledik!

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN?

Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.

13 Kasım Cuma

11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları

14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde F1 rüzgarı - Haberler
MOTOR SPORLARI15 Temmuz Köprüsü'nde F1 rüzgarı
Türkiye Grand Prix'sinin en başarılı pilotu Brezilyalı Felipe Massa
MOTOR SPORLARIİstanbul'un en başarılı pilotu Massa
Formula 1'de 2021 sezonu taslak takvimi açıklandı
MOTOR SPORLARIF1 2021 taslak takviminde Türkiye yok
Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait
MOTOR SPORLARIİstanbul Park'ın rekorları Montoya'da
Bakan Kasapoğlu, İstanbul Park Pisti'nde incelemelerde bulundu
MOTOR SPORLARIBakan Kasapoğlu incelemelerde bulundu
MotoGP'de son şampiyon Marquez sezonu kapattı
MOTOR SPORLARIMarquez sezonu kapattı
Formula 1 için geri sayım ! Son dakika: AlphaTauri'nin aracı yolda kaldı
MOTOR SPORLARIFormula 1'de geri sayım başladı!
Lewis Hamilton'dan Türkiye Grand Prix'si mesajı: "Geri dönüyor olmak harika"
MOTOR SPORLARI"Geri dönüyor olmak harika"
Formula 1'de İstiklal Marşı'nı dünyaca ünlü tenor Murat Karahan seslendirecek
MOTOR SPORLARIF1'de İstiklal Marşı'nı o seslendirecek
Formula 1'de 16 pilot, ilk kez İstanbul'da mücadele edecek
MOTOR SPORLARIF1'de 16 pilot, ilk kez İstanbul'da!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X