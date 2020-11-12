Son olarak 2011'de düzenlenmesinin ardından İstanbul'a dönen Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Motor sporlarına büyük ilgisi olan Türk sporseverler için F1 İstanbul yarışı ile ilgili merak edilenleri derledik!

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN?

Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.

13 Kasım Cuma

11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları

14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP