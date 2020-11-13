Ülkemizde son olarak 9 yıl önce düzenlenmesinin ardından İstanbul'a dönen Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Motor sporlarına büyük ilgisi olan Türk sporseverler için F1 İstanbul yarışı ile ilgili merak edilenleri derledik!
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN?
Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.
13 Kasım Cuma
11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları
14 Kasım Cumartesi
12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları
15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları
15 Kasım Pazar
13:10 Formula 1 İstanbul GP
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