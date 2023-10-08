Formula 1 Katar GP saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? 8 Ekim 2023 F1 puan durumu canlı - Motor Sporları Haberleri

Formula 1 Katar GP saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? 8 Ekim 2023 F1 puan durumu canlı - Motor Sporları Haberleri

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Formula 1'de Katar GP için beklenen gün geldi çattı. Son olarak Japonya'da düzenlenen yarışta kazanan bir kez daha lider Versttappen olmuştu. İşte, yarışseverlerin şimdiden gözlerini çevirdiği F1 Katar yarışı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...