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        Haberler Bilgi Spor Formula 1 takvimi açıklandı! 2024 Formula 1 hangi kanalda, canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman? - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 heyecanı başlıyor! Formula 1 ne zaman, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?

        Avustralya Grand Prix'siyle Formula 1 sezonu başlıyor. Bu heyecana canlı yayında ortak olmak isteyenler Formula 1 kanalı, tarihi, saati gibi bilgileri araştırmaya başladı. Yarış takviminin açıklanmasıyla beraber bu seneki yarış sayısının 24 olacağı duyuruldu. Hatırlanacağı üzere Geçen yılda aynı şekilde, 24 yarış düzenlenmişti. Peki Formula 1 hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman, güncel yarış takvimi nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:20
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası 2025 sezonu ile start veriyor. Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. Formula 1’in yayınlanacağı kanal, günü ve saati gibi takvim bilgisi belli oldu. Benzer şekilde antrenman ve sıralama turları da aynı kanal üzerinden verilecek. Peki Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman canlı yayınlanacak? Formula 1 ne zaman?

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        FORMULA 1 2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ramazan ayının Mart ayına denk gelmesi nedeniyle, sezonun ilk yarışı Bahreyn değil Avustralya olacak. Bu karar, Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin Nisan ayına ertelenmesine neden oldu.

        Buna göre 2025 Formula 1 sezonu, 14-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Sezon 5-7 Aralık tarihlerindeki Abu Dabi yarışıyla sona erecek.

        Yarışları seyir etmek isteyenler S Sport üzerinden takip edebilecek.

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        FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

        Takvim, 24 yarıştan oluşuyor ve arka arkaya pek çok yarış var. Avustralya'dan sonra takımlar Çin'e gidecekler. Hemen ardından Japonya'ya geçilecek ve Asya turu Bahreyn - Suudi Arabistan yarışlarıyla tamamlanacak.

        Yaz tatiline kadar olan süreçte Miami, Imola, Monako, İspanya, Kanada, Avusturya, Britanya, Belçika ve Macaristan yarışları düzenlenecek.

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        Macaristan'dan sonra ise yaz arasına girilecek. Yaz tatilinin ardından Hollanda, Monza, Azerbaycan, Singapur, Austin, Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi mücadeleleriyle sezon sona erecek.

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