Fortnite sistem gereksinimleri nelerdir? Fortnite kaç GB boş alan istiyor?

Fortnite, her oyuncuya hitap eden grafik ve oynanış seçenekleri sunar. Ancak akıcı bir deneyim için sisteminizin bazı teknik gereksinimleri karşılaması gerekir. Peki Fortnite kaç GB yer ister, RAM, ekran kartı ve işlemci tarafında ne kadar güç gerekir? İşte tüm detaylarıyla Fortnite’ın sistem gereksinimleri.

FORTNITE KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

Fortnite'ı yüklemek isteyen oyuncuların ilk merak ettiği detaylardan biri, oyunun ne kadar yer kapladığıdır. Oyunun temel kurulum boyutu ortalama olarak 26 GB civarındadır. Ancak sezon güncellemeleri, yeni haritalar, karakter kostümleri ve modlar yüklendikçe bu alan artabilir. Bu nedenle 30 ila 35 GB boş alan ayırmak, sorunsuz bir oyun deneyimi için daha sağlıklı olacaktır.

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Sabit disk (HDD) yerine SSD kullanmak ise oyunun yükleme sürelerini ciddi şekilde kısaltır. Fortnite her ne kadar çok yer kaplamasa da, sık sık güncellenen bir oyun olduğu için depolama tarafında zaman zaman genişleme beklentisi yaratabilir.

FORTNITE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Fortnite, başlangıç düzeyindeki bilgisayarlarda da oynanabilmesi için optimize edilmiş bir oyundur. Yani üst düzey bir bilgisayara sahip olmayan oyuncular da minimum ayarlarla oyunun keyfini çıkarabilir. İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-3225 3.3 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Intel HD 4000 veya AMD Radeon Vega 8

Depolama: 30 GB boş alan

DirectX: 11 Bu sistem gereksinimleri, düşük ayarlarda ve 720p – 1080p çözünürlüklerde oynanabilir bir deneyim sunar. Ancak FPS sabitliği için ayarlarda bazı fedakârlıklar yapmak gerekebilir. FORTNITE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Oyundan daha yüksek grafik kalitesi, daha akıcı FPS değeri ve rekabetçi avantaj bekleyen oyuncular için önerilen sistem gereksinimleri önem taşır. REKLAM İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7300U 3.5 GHz veya AMD Ryzen 3 3300U

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD R9 280 (2 GB VRAM)

Depolama: SSD üzerinde 30 GB boş alan

DirectX: 11 veya üzeri Bu sistem özellikleriyle birlikte Fortnite, 1080p üzerinde 60 FPS ve üstü değerlerde, detaylı gölgeler ve efektlerle akıcı şekilde oynanabilir. Özellikle ekran kartının güncel olması, kare hızı stabilitesi açısından büyük avantaj sağlar. FORTNITE'IN DONANIM DOSTU YAPISI Fortnite’ın en büyük avantajlarından biri, hem düşük hem de yüksek sistemlerde esnek çalışabilmesidir. Grafik motoru, detayları düşürdüğünüzde eski sistemlerde bile oynanabilir hale gelir. Üstelik ayarlar menüsünden gölgeler, efekt yoğunluğu ve çözünürlük gibi detayları optimize ederek performansı artırmak mümkündür.