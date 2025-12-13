Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Fosforlu Cevriye' Büyükçekmece'de

        'Fosforlu Cevriye' Büyükçekmece'de

        Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı, Yelda Baskın'ın yönettiği "Fosforlu Cevriye"; 16 Aralık 2025 Salı günü saat 20.00'de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu'nda seyirci karşısına çıkacak

        Giriş: 13.12.2025 - 00:43 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:43
        'Fosforlu Cevriye' Büyükçekmece'de
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, hikayesiyle dikkat çeken oyunlarından “Fosforlu Cevriye”yi Büyükçekmece seyircisiyle buluşturuyor.

        Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği “Fosforlu Cevriye”; 16 Aralık 2025 Salı günü saat 20.00’de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu’nda seyirci karşısına çıkıyor.

        Türk edebiyatının unutulmaz karakterlerinden Cevriye'nin hikayesini sahneye taşıyan oyun, izleyiciyi 1930'lu ve 40'lı yılların İstanbul sokaklarında nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. “Fosforlu Cevriye”; umut, sevgi, yalnızlık ve dayanışma temaları etrafında, arka sokaklarda hayata tutunmaya çalışan kadınların, çocukların ve delikanlıların hayatlarını güçlü anlatımı ve etkileyici müzikleriyle aktarıyor.

        FOSFORLU CEVRİYE (16+ Yaş)

        Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için “icra-i sanat” eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir Adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur. Cevriye’nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemeyen ve ona “siz” diye hitap eden bu Adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkûmudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.

        Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Özpınar, Direnç Dedeoğlu, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Esra Ede, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

