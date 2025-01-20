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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fotoğraf çekilmek isterken arkadaşını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Maltepe’de fotoğraf çekilmek için eline aldığı tüfek patlayınca arkadaşını öldürdü

        İstanbul Maltepe'de 16 yaşındaki çocuk, oto galeride pompalı tüfekle fotoğraf çekilirken yanındaki arkadaşını vurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 23:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 23:23
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        Fotoğraf çekilmek isterken arkadaşını öldürdü!
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        Maltepe’de bir galeride, 15 yaşındaki M.A.Y.'nin fotoğraf çektirmek için eline aldığı ruhsatsız pompalı tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun 16 yaşındaki arkadaşı Berat Işık, vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi’ndeki bir galeride meydana geldi. Galeri sahibi C.Y.'ye ait ruhsatsız tüfek ile sosyal medyaya yüklemek için fotoğraf çekmek isteyen M.A.Y. isimli çocuk, tüfeği eline aldı. Çocuk poz verdiği sırada tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Çocuğun yanındaki arkadaşı Berat Işık vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, tüfekten çıkan saçmalarla ensesinden vurulan Berat Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ruhsatsız tüfeğin sahibi olan galeri sahibi C.Y. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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