Yapay zekâ normal fotoğrafları bir sanat eserine dönüştürüyor!

LENSA AI UYGULAMASININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bu uygulamayı bu kadar popüler yapan sıradan bir fotoğraf düzenleyici olması değil. Uygulamanın arkasında bir yapay zekâ var.

Yapay zekânın kendisi, fotoğraf üzerinde oynama yapıyor. Ortaya çıkan fotoğraflar, gerçek bir insan tarafından resmedilmiş gibi duruyor.