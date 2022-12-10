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Yapay zekâ normal fotoğrafları bir sanat eserine dönüştürüyor!

Sosyal medyada bir anda popülerlik kazanan Lensa AI uygulaması, sıradan bir fotoğrafı yapay zekâ kullanarak bir avatara çeviriyor. Ortaya çıkan fotoğraflar, gerçek bir sanatçı tarafından yapılmış gibi göz alıcı oluyor. İşte, uygulamaya dair tüm merak edilenler...

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  • Fotoğrafı avatara çeviren Lensa AI uygulaması nedir, nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi?

    Özellikle sosyal medyada bir patlama yaşayan Lensa AI bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Bu uygulama, sıradan bir fotoğrafı bir "sanat eserine" dönüştürüyor. 
  • Fotoğrafı avatara çeviren Lensa AI uygulaması nedir, nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi?

    LENSA AI NEDİR?

    Lensa AI, 2018 yılında Prisma Lab isimli bir şirket tarafından yaratıldı. Uygulamanın şu anda popülerlik kazanmasının sebebi "Sihirli Avatarlar" seçeneğinin yeni getirilmesi.  

    Lensa AI, yapay zekâ sayesinde normal bir fotoğrafa çeşitli filtreler uygulayarak, onu bir avatara dönüştürüyor.
  • Fotoğrafı avatara çeviren Lensa AI uygulaması nedir, nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi?

    LENSA AI UYGULAMASININ ÖZELLİĞİ NEDİR? 

    Bu uygulamayı bu kadar popüler yapan sıradan bir fotoğraf düzenleyici olması değil. Uygulamanın arkasında bir yapay zekâ var.

    Yapay zekânın kendisi, fotoğraf üzerinde oynama yapıyor. Ortaya çıkan fotoğraflar, gerçek bir insan tarafından resmedilmiş gibi duruyor. 
  • Fotoğrafı avatara çeviren Lensa AI uygulaması nedir, nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi?

    Uygulama sadece kişinin avatarını yaratmıyor aynı zamanda fotoğrafta rötuş yapılmasına, arka planı değiştirmeye ve videolarda düzenleme yapılmasına da olanak sağlıyor.
  • Fotoğrafı avatara çeviren Lensa AI uygulaması nedir, nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi?

    LENSA AI NEREDEN İNDİRİLİR, ÜCRETLİ Mİ?

    Uygulama, Iphone ve Android telefonlara ücretsiz bir şekilde indirilse de fotoğraf düzenlemek için ücret ödemek gerekiyor. 
  • Fotoğrafı avatara çeviren Lensa AI uygulaması nedir, nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi?

    Ödenecek ücret, seçilen pakete göre değişiklik gösteriyor. Bir fotoğrafın avatara dönüştürülmesi 15 ile 20 dakika arasında sürüyor.  

    Kaynak: Tencrunch ve Inquirer

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